Arisa, l’Orchestra Sinfonica 131 e le onorificenze al Merito: Potenza pronta per il 2 Giugno. Ecco il programma

Cuore delle celebrazioni dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica, la giornata di Martedì 2 Giugno prossimo si articolerà a Potenza tra le cerimonie istituzionali del mattino e gli eventi musicali e culturali previsti in serata.

Le celebrazioni prenderanno avvio alle 9:30 al Parco Montereale con la deposizione della corona al monumento dedicato ai Caduti.

Alle 11:00, in Piazza Mario Pagano, si terrà la cerimonia ufficiale con gli onori al Prefetto di Potenza, l’alzabandiera e l’esecuzione del “Canto degli Italiani”, interpretato da Arisa, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata.

A chiusura della cerimonia della mattina, la consegna delle targhe all’Alfiere della Repubblica Serena Zullo e alle alunne della classe V A della Scuola Primaria “Don Milani-Leopardi” di Potenza per aver compiuto gesti onorevoli di integrazione sociale.

Una targa dedicata anche ai bambini della Scuola Primaria “A. Grippo” di Nemoli, autori di un calendario per gli 80 anni della Repubblica.

In serata, dalle 18:30, presso il Teatro Comunale “Francesco Stabile”, si terrà il concerto dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, diretta dal Maestro Pasquale Menchise, seguito dal monologo “La ventunesima donna” della scrittrice Angela Iantosca.

La serata si concluderà con la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Il Prefetto Michele Campanaro consegnerà l’onorificenza di Cavaliere:

ad Arisa, cantautrice, personaggio televisivo ed artista poliedrica;

ad Antonella Bianchino, dirigente dell’Ufficio Territoriale Area Sud-Istat;

a Pietro Cantisani, maestro di musica;

a Michelangelo Lauria, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri a riposo;

a Donato Orlando, capitano di vascello direttore del Genio Militare per la Marina in Sicilia;

a Pietro Repole, colonnello del Comando Militare Esercito Basilicata; a Stefano Rosa, campione di bodybuilding;

ad Angelo Raffaele Sigillito, dirigente medico a riposo dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza.

Il Rappresentante del Governo consegnerà, infine, l’onorificenza di Ufficiale ad Antonietta Pellettieri, dirigente di Ricerca del CNR ed a Michele Cesare Prestera, fondatore del Parco Storico Rurale ed Ambientale della Grancia.

In considerazione della limitata capienza del Teatro – già sold out – sarà allestito all’esterno un maxi schermo che consentirà a tutti i cittadini di seguire prima la cerimonia dello “Stabile” e, a partire dalle 21:00 circa, l’evento in diretta televisiva RAI “I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum” dalla Piazza del Quirinale a Roma, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di numerose personalità del mondo della cultura, dell’arte, dello sport e delle istituzioni.

Una occasione per condividere insieme una ricorrenza che appartiene alla storia e all’identità democratica del nostro Paese.

Ecco il programma nel dettaglio.