Potenza, in provincia tentato furto in banca! Ecco l’intervento dei Carabinieri

Notte di intenso lavoro per gli uomini dell’Arma impegnati in una lotta senza quartiere nel contrasto alla delittuosità contro il patrimonio ed assicurare maggiore sicurezza alle comunità.

A Lavello, la scorsa notte, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato un’auto modello SUV i cui occupanti, alla vista dell’autovettura di servizio, si sono dati a precipitosa fuga.

Ne è scaturito un inseguimento che si è protratto sino a Canosa di Puglia dove il SUV ha fatto perdere le sue tracce dopo che i fuggiaschi hanno lanciato un estintore dal finestrino che non ha colpito la gazzella dell’Arma grazie alla prontezza di riflessi dell’autista.

Dopo meno di un’ora, sempre a Lavello, i Carabinieri hanno nuovamente intercettato lo stesso SUV nei pressi dell’istituto bancario BPER di via Roma.

Anche questa volta, alla vista dell’auto di servizio, gli occupanti si sono dati alla fuga.

Gli immediati accertamenti svolti dai militari dell’Arma presso l’istituto di credito hanno permesso di riscontrare un tentativo di furto in danno dello sportello ATM non portato a termine grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri.

I servizi di controllo del territorio, puntualizza il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, non conosceranno soluzione di continuità specie con l’approssimarsi del periodo di esodo estivo.

L’Arma raccomanda sempre a tutti i cittadini di collaborare con le Forze dell’Ordine segnalando ogni movimento e mezzo sospetto attraverso il Numero Unico per le Emergenze 112 o rivolgendosi ai presidi presenti sul territorio.

Collaborazione che si rivela cruciale per l’efficacia dell’azione di contrasto quotidianamente messa in campo, in maniera sinergica, dall’Arma dei Carabinieri.