Potenza, in questa strada buche come voragini: “Decenni che non si mette mano al manto stradale”! Ecco le foto

Ancora problemi con alcune strade a Potenza.

Un cittadino segnala:

“A ribadire il livello oltraggioso ed offensivo al quale siamo arrivati, produco ed allego solamente quattro foto scattate dal mio appartamento in via dei Ligustri.

Si tratta di diverse buche o fossi che rappresentano un pericolo per bici, moto ed auto anche per quelle parcheggiate che parano i colpi dei pezzi di asfalto che schizzano successivamente al passaggio di auto, fra l’altro ignare della profondità delle voragini.

Già in gennaio, dietro mia richiesta al comune due di esse furono per l’ennesima volta riempite ma vanamente visto il risultato ad oggi, dopo circa 4 mesi.

E’ una situazione generale che investe tutta la città ma quella di tutta via dei Ligustri è impressionante visti i continui lavori idraulici, manutenzione elettrica, telefonica e via dicendo.

Forse è decenni che non si mette mano al manto stradale per una via sempre più trafficata perché di collegamento fra Via Mazzini e la periferia e viceversa”.

Ecco le foto.

