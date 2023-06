Potenza: in questa zona “scarichi ristagnano, maleodorano e vengono schizzati sul marciapiede dove transitano i pedoni”. La denuncia

Nuovi disagi a Potenza tanto da spingere i cittadini a chiedere l’intervento dell’Amministrazione.

A preoccupare ora è la situazione in Via delle Magnolie.

Ecco quanto segnala un cittadino al Sindaco:

“Gentile Signor Sindaco,

già tempo fa, in data 03.10.2022, le scrissi per segnalarle uno scarico a cielo aperto che ‘profumava’ una traversa di Macchia Romana.

Il problema dopo alcuni mesi fu risolto e di questo la ringrazio a nome di tutti i cittadini del Rione.

Contestualmente le segnalai anche lo scarico a cielo aperto che ormai da tanti mesi sfocia nel tratto finale di Via delle Medaglie Olimpiche prima che la stessa confluisca nel sottopasso del cosiddetto Rondò Tre Cancelli.

Su questo, purtroppo, con grande rammarico devo constatare che, a distanza di 8 mesi dalla mia segnalazione, nulla è stato fatto.

Gli scarichi, provenienti dal muro di contenimento del Don Uva, ristagnano, maleodorano e vengono schizzati ad ogni passaggio di auto sul marciapiede su cui transitano i pedoni, spesso bambini che vanno a scuola.

Anche transitare con una bicicletta o con una moto è un problema perchè, oltre al rischio di caduta per il fondo scivoloso, si deve accettare di schizzarsi ovunque con acqua che a giudicare dall’odore di sorgente non è.

Non so se l’intervento è di competenza del Comune, di Acquedotto Lucano, di un privato o di chicchessia ma la melmetta sulla strada ed il cattivo odore di fogna sicuramente sono un problema di sanità pubblica per il quale sicuramente avrà premura di intervenire a tutela della salute dei suoi cittadini e per il decoro di una via tanto trafficata.

Le allego alcune foto per agevolarla nel meglio individuare la zona e la ringrazio fin d’ora per l’impegno”.

Ecco le foto.

