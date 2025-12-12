Potenza, in Questura scambio di auguri natalizi con l’Amministrazione Civile dell’Interno

La Questura di Potenza ha ospitato un momento di incontro per lo scambio degli auguri natalizi tra il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Nel corso dell’evento sono state consegnate dal Questore le benemerenze e i riconoscimenti al personale per anzianità di servizio e meriti particolari, oltre alle medaglie di commiato per chi è andato in pensione nel corso dell’anno.

Un momento di condivisione con un ringraziamento speciale ai poliziotti per l’impegno quotidiano e l’augurio di un sereno Natale a tutti.