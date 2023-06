Potenza, inarrestabile la nostra Francesca Palumbo che in Bulgaria conquista ancora una medaglia! Bravissima

La fiorettista potentina Francesca Palumbo dell’Aeronautica Militare, reduce dalla vittoria ai Campionati Italiani Assoluti di La Spezia, aggiunge un altro prestigioso alloro al suo palmares e si aggiudica la medaglia di bronzo ai Campionati Europei individuali in corso di svolgimento a Plovdiv, in Bulgaria, in una gara che ha visto il Tricolore monopolizzare il podio.

In una giornata storica per la scherma italiana Francesca Palumbo ha iniziato il suo cammino regolando 15-6 la tedesca Leandra Behr poi ha sconfitto l’israeliana Lior Druck per 15-5 e la polacca Hanna Lyczbinska per 15-8.

In semifinale è arrivato lo stop per 15-12 con l’altra azzurra Martina Batini, che ha colto così la rivincita della finale per il titolo italiano.

Palumbo è giunta dunque terza a pari merito con Alice Volpi mentre Batini ha vinto l’oro per il ritiro causa infortunio in finale dell’altra azzurra Martina Favaretto.

Per tutte si tratta di punti molto importanti in chiave olimpica perché la gara era valida anche per la qualificazione ai Giochi di Parigi del prossimo anno.

Gli Europei a squadre si terranno invece a Cracovia, in Polonia, a fine mese.

Ha dichiarato Francesca Palumbo:

“Vincere un bronzo europeo in una gara che ha visto solo l’Italia sul podio è una grande gioia per me e le mie compagne.

È stata una giornata molto intensa ed indimenticabile, ricca di emozioni contrastanti come in un mare pieno di onde.

Ora è il momento dei ringraziamenti: può sembrare formale e retorico ma senza la mia famiglia, la Federazione, l’Aeronautica Militare, il mio sponsor tecnico, gli amici, i compagni e le compagne di sala e lo staff che mi segue negli allenamenti non andrei da nessuna parte.

Perciò grazie di cuore a tutti voi!”.a

