Potenza, incidente in provincia: auto impatta contro un cinghiale

Incidente tra le uscite di Pergola e Marsico Nuovo Nord, sulla SS 598. Auto impatta contro un cinghiale. Sul posto l’intervento dei Carabinieri. Traffico rallentanto.
È morto il bambino di nove anni rimasto gravemente ferito due giorni fa in un incidente stradale che, al Pantano di Pignola (Potenza) – a…
Nuova centenaria in Basilicata. Si tratta di nonna Nonna Pasqualina di Rionero in Vulture. L’11 Dicembre Nonna Pasqualina ha compiuto i suoi primi 100 anni….
Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa delle Segreterie territoriali UILM – FISMIC. Ecco quanto riportato: “Oggi si è svolta l’assemblea sindacale con le lavoratrici e…
Il vescovo, il presbiterio e l’intera Comunità diocesana rendono lode al Signore per il dono della vita, del sacerdozio e testimonianza evangelica di DON BIAGIO…
“I lavori del Consiglio regionale della UILTEC, presieduto dalla segretaria nazionale Daniela Piras, restituiscono con grande chiarezza l’immagine delle profonde contraddizioni che attraversano la Basilicata…
La Giornata del medico si trasforma in Basilicata da semplice celebrazione a palcoscenico per un annuncio di svolta. L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha…
Una settimana di grande musica per celebrare insieme il Natale! Dal 14 al 22 Dicembre, il Teatro Stabile e la Galleria Civica di Potenza ospiteranno…
Il nostro Palazzetto è casa, è comunità, è condivisione. E anche a Natale può diventare luogo di solidarietà. C’è una partita che si gioca fuori…
Scossa di terremoto ad Albano di Lucania (PZ). Il sisma, di magnitudo 2.2, con coordinate (lat, lon) 40.6007, 16.0242, si è registrato alle ore 14:06 di…
Oggi si è tenuta la presentazione del libro dedicato al Convento di Sant’Antonio di Padova di Balvano, uno dei simboli più rappresentativi e identitari del…
Domenica 14 Dicembre 2025, alle ore 17:00, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e la Parrocchia di S. Pietro Apostolo di Vaglio…
Si terrà presso il Teatro Comunale “Francesco Stabile” di Potenza, alle ore 18.00 di Martedì 16 Dicembre prossimo, la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine…