Incidente poco fa a Melfi, in via Dante Alighieri, a pochi metri dall’ultimo incidente che si è verificato qualche settimana fa in modo analogo.

Per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata andando a finire sul marciapiede.

Sul posto sono intervenute due auto dei Carabinieri e l’ambulanza con i sanitari del 118.

Di seguito alcune foto.

