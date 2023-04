Potenza, inizia il tour de force finale per l’Academy Basket: “ci aspetta una partita impegnativa contro una squadra ostica”. In bocca al lupo ragazzi

Archiviata la sosta pasquale, inizia il tour de force finale per l’Academy, che gioca a Portici la prima di sei partite che la porteranno al termine della regular season da qui a meno di un mese.

La squadra di Vincenzo Bochicchio sarà ospite di uno Sporting in questo momento decimo in classifica a quota venti punti, sedici dei quali sono arrivati tra le mura amiche della Tensostruttura di Corso Umberto I, dove sono passate solo Maddaloni, Portici 2000, Parete e Curti e hanno già lasciato i due punti vittime illustri quali Caiazzo, Cava e Cercola.

Il roster ben allenato da coach Esposito può vantare il top scorer del campionato (499 punti totali, 20 esatti per gara) Davide Vecchione, guida di un gruppo di ragazzi che bene sta facendo in questa C Silver e può appoggiarsi anche sull’esperienza di Minervini e la solidità sotto canestro di Anceschi (12.8 punti per gara) e Malafronte. All’andata finì 87-76 per l’Academy una sfida in cui lo Sporting non mollò mai la presa, dando l’impressione di voler giocare giustamente le sue carte fino alla sirena finale.

Memore della battuta d’arresto dell’esordio nello scorso campionato di C Silver (finì 87-86 con un canestro di Minervini a poco più di un secondo dal termine), anche Ivan Muscillo tiene alta la guardia in vista della partita di domani:

“Sappiamo che ci aspetta una partita impegnativa contro una squadra ostica ed un ottimo roster che sia la scorsa stagione, che nel match di andata ha saputo metterci in difficoltà – conferma il lungo d’origini genzanesi – e proprio per questo dobbiamo farci trovare tutti pronti per dare anche qualcosa in più alla squadra”.

Palla a due alle ore 20.00 nella tensostruttura di Corso Umberto I agli ordini dei signori Gensini di Cercola e Perretti di Napoli.

