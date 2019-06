Potenza, inserirsi nel mondo del lavoro: la concessionaria Opel Casalmotor aiuta questi studenti! Donato e Carmine ci raccontano la loro esperienza

Giovani e lavoro: un tema sempre attuale che per i nostri ragazzi segna l’ingresso nella società adulta.

Eppure, al giorno d’oggi, per i giovani si fa sempre più difficile trovare un impiego, così come sviluppare le proprie capacità e mettersi alla prova.

Come diceva Mahatma Gandhi, politico, filosofo e avvocato indiano:

“Dovete insegnare alla gente a lavorare con le proprie mani e a comprendere la dignità del lavoro”.

Un monito lanciato da decenni ma che ancora è presente nella nostra società in continua evoluzione.

E’ su questa linea che la concessionaria Opel Casalmotor di Potenza ha offerto l’opportunità a giovani ragazzi delle scuole superiori di confrontarsi con questo mondo di “adulti”, attraverso l’Alternanza scuola-lavoro.

Di cosa si tratta?

Come ha specificato il Ministero dell’Istruzione, l’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, al fine di arricchirne la formazione, di orientarne il percorso di studio e, in futuro, di lavoro grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

Un’esperienza che la concessionaria ha acquisito negli anni.

La famiglia Casale è presente nel settore auto dal 1958.

Dal 1962 rappresenta con successo il marchio Opel con la Casalmotor di Sala Consilina (SA) e con la successiva apertura delle filiali di Lauria (PZ) e di Sapri (SA) proponendo un’offerta sempre più ampia e capillare.



La competenza dimostrata e i risultati conseguiti nel 2005 hanno spinto la General Motors a valorizzare la posizione della Casalmotor ampliando l’offerta con i marchi Saab e Chevrolet.

La Famiglia Casale ha poi allargato il bacino territoriale di vendita differenziandosi così con una proposta commerciale multibrands.

Da qui la nascita di Casale Automobili con sede anche a Potenza in via dell’Edilizia.

Dal 2013, infatti, Casalmotor è presente anche in città come concessionaria autorizzata per Potenza e provincia.

E’ proprio qui che Donato e Carmine, alunni che frequentano il quarto anno dell’Istituto Professionale Industria Artigianato “Giorgi” di Potenza, hanno maturato la loro esperienza di lavoro.

Come hanno fatto sapere alla nostra Redazione:

“Un’esperienza positiva che indubbiamente ci piace e che facciamo volentieri.

Speriamo di poter trovare sbocchi nel settore.

Tra le mansioni assegnateci vi sono la tenuta in ordine delle macchine e aiuti in magazzino.

Un’ottima opportunità per acquisire esperienza e conoscenze per il futuro“.

A guidare i ragazzi è il meccanico Fabio, che ci ha spiegato:

“I ragazzi apprendono bene, sono attenti a tutto ciò che svolgiamo.

Sono davvero un valido aiuto“.

Esperienza positiva anche per Marco, responsabile dell’officina, il quale ha dichiarato alla nostra Redazione:

“I ragazzi, con questa opportunità, iniziano già a toccare con mano il mondo del lavoro.

Quando una volta finiti gli studi arriveranno a confrontarsi con questa realtà non saranno impreparati.

Ci vorrebbero più persone che imparino a fare questo mestiere”.

Una sfida continua per i nostri ragazzi che, grazie all’opportunità offerta dalla convenzione stipulata tra la scuola e l’azienda ospitante, acquisiscono un’esperienza utile per la ricerca del futuro lavoro.

Facciamo i complimenti a questi ragazzi e alla concessionaria Opel Casalmotor che permettere ai giovani di confrontarsi, mettersi alla prova, imparare e favorire la loro conoscenza e successiva integrazione nel mondo del lavoro.

Queste alcune foto scattate sul posto.