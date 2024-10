Potenza: la comunità si stringe alle famiglie che hanno subìto questo tragico lutto. Ecco l’iniziativa

Martedì 15.10.2024 si celebrerà anche in Italia la Giornata Mondiale della Consapevolezza sul Lutto Perinatale (Babyloss Awareness Day).

La giornata si celebra in tutto il mondo dal 1988 per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori sanitari su tale tema, spesso nell’ombra.

In Italia si celebra dal 2006 grazie all’associazione “Ciao Lapo APS” impegnata nell’assistenza alle famiglie colpite da lutto perinatale, nella formazione del personale ospedaliero e nella sensibilizzazione sul tema.

A Potenza a curare l’organizzazione della Giornata è l’associazione di promozione sociale “Battiti Essenziali APS” che dal 2016 opera sul territorio, accogliendo i genitori colpiti da tale evento e promuovendo eventi ed iniziative volte a sensibilizzare sul tema, in sinergia con “Ciao Lapo”.

L’assenza di linee guida, di procedure standardizzate per tutte le regioni e per tutti i punti nascita, l’assenza di appositi registri nazionali per studiare le patologie fetali e le morti perinatali si traduce nella gestione ancora oggi casuale e disomogenea di questi drammatici eventi e in un’assistenza spesso gravemente carente, con esiti molto negativi per la salute fisica e mentale delle donne colpite e dei suoi familiari.

Inoltre, un’arretratezza culturale e sociale porta a non riconoscere questa perdita come un vero e proprio lutto e a lasciare il tema nell’ombra e nell’oblio, ciò che determina un isolamento dei genitori dal contesto sociale.

A Potenza l’appuntamento con “Battiti EssenziAli” sarà presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo di Potenza, Quartiere Francioso, alle ore 18:00 per assistere ad un incontro informativo che vedrà la presenza della dott.ssa Marilena Carmela Di Giacomo, dirigente medico genetista presso l’Ospedale San Carlo, che parlerà della diagnosi delle malattie genetiche e della possibile prevenzione, e della dott.ssa Veronica Tancredi, psicologa e psicoterapeuta, che parlerà delle varie declinazioni del lutto e della tecnica dell’E.M.D.R.

L’informazione e la conoscenza sono essenziali nell’ambito di un tema, come quello del lutto perinatale, in cui ancora tanti sono i punti oscuri.

A seguire, all’esterno della Chiesa, alle ore 19,30 come ogni anno, in contemporanea mondiale, si celebrerà l’”Onda di Luce”, con l’accensione di una candela che rappresenta il ricordo dei bambini, ma che esprime anche la volontà di fare luce su questo tema e aumentare la consapevolezza.

La Giornata sarà celebrata anche dalle amministrazioni con l‘illuminazione del Palazzo di Città e della Torre Guevara con i colori del Babyloss (azzurro, bianco e rosa).

Dichiara il Presidente di “Battiti EssenziAli” Fabio Baldissara:

“Il Babyloss Day è per noi genitori tra cielo e terra un giorno di consapevolezza e di presenza per tutti i genitori che si troveranno in futuro a vivere questa dolorosa esperienza.

Vogliamo dire loro di non isolarsi, di non sottovalutare la portata della perdita e di avere il coraggio di affrontare il percorso di elaborazione del lutto”.