Potenza, la finale di Coppa è iniziata e sarà vetrina per la Basilicata Turistica dell’Apt!

La finalissima di andata di Coppa Italia Serie C, in programma stasera allo stadio Viviani di Potenza tra i rossoblù di casa e il Latina, promette di catalizzare l’attenzione di addetti ai lavori e media nazionali, offrendo una ribalta unica per il territorio.
Proprio per cogliere questa vetrina, l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata ha deciso di stringere una partnership con la società potentina.
La direttrice Margherita Sarli ha spiegato le motivazioni: da un lato, un concreto sostegno alla squadra del capoluogo; dall’altro, l’occasione ideale per far conoscere le meraviglie della regione e valorizzare l’offerta turistica lucana.
L’iniziativa rafforza il brand Basilicata grazie al logo della Regione che impreziosisce la maglia celebrativa indossata dai rossoblù in uno stadio sold-out, pronto a vibrare per questa sfida cruciale.