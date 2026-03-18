Potenza, la finale di Coppa vetrina per la Basilicata Turistica dell’Apt

La finale di andata di Coppa Italia di Serie C, che si disputerà questa sera allo stadio Viviani di Potenza tra la squadra di casa e il Latina, che attirerà le attenzioni di tanti addetti ai lavori e che prevederà una vetrina mediatica importante, ha fornito lo stimolo all’Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata per affiancarsi alla società lucana.

Come fa sapere ansa la direttrice Margherita Sarli ha voluto, da un lato, sostenere la squadra della città capoluogo e, dall’altro, utilizzare l’importante evento per promuovere le bellezze della Basilicata e la proposta turistica territoriale.

Una iniziativa di diffusione del brand lucano che si arricchisce con la presenza del logo della Regione Basilicata sulla maglia celebrativa con cui scenderà in campo, in uno stadio tutto esaurito, la squadra del capoluogo lucano.