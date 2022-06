Potenza: la Guardia di Finanza celebra il 248esimo anniversario della fondazione del Corpo. Ecco i dettagli

Il 23 giugno prossimo venturo sarà celebrato a livello locale il 248° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza.

Nella circostanza, alle ore 10,30 si terrà presso il Comando Regionale della Guardia di Finanza, sito in Potenza in via della Meccanica, 2 una conferenza stampa.

Vi prenderanno parte:

il Comandante Regionale Basilicata, Gen. B. Gaetano Scazzeri;

il Comandante Provinciale di Potenza Col. t. ISSMI Michele Onorato, per rendere noti i risultati di servizio conseguiti dalle fiamme gialle nell’ultimo anno.

