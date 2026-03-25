Potenza, la Guardia di Finanza sequestra oltre 160000 prodotti non sicuri!

Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno eseguito presso alcune aziende ed esercizi commerciali di Potenza, Lauria, Lagonegro, Viggianello, Francavilla in Sinni, Senise e Marsicovetere una serie di controlli finalizzati al contrasto all’illecita commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Le ispezioni, eseguite dai Finanzieri del Gruppo di Potenza, della Compagnia di Lauria e delle Tenenze di Viggiano e di Maratea, hanno permesso di individuare e di sottoporre a sequestro amministrativo oltre 161 mila prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, perché non rispondenti agli standard di sicurezza previsti dalla normativa di settore.

Tra questi, piccoli elettrodomestici, bigiotteria, lampadine a led, articoli di bricolage e di ferramenta privi delle informazioni e delle avvertenze d’uso previste dal “Codice del Consumo”.

Tale provvedimento normativo stabilisce difatti che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

Al termine dei controlli sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa i titolari di 8 delle rivendite ispezionate.

L’attenzione dei militari è ora focalizzata sulla ricostruzione della “filiera illecita” per l’individuazione dei canali di approvvigionamento dei prodotti e dei centri di distribuzione all’ingrosso e per la segnalazione alla competente Autorità degli altri soggetti responsabili.

Dall’inizio dell’anno ammonta a oltre 2,4 milioni il numero degli articoli non sicuri sottoposti a sequestro dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Potenza, con la segnalazione alla Camera di Commercio della Basilicata di 27 responsabili.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di leale concorrenza.