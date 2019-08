Potenza: la Polizia arresta 2 giovani! Prima la fuga, poi…

All’esito di una mirata e prolungata attività di monitoraggio, dettata da un anomalo e frequente andirivieni di persone da uno stesso appartamento ubicato in una zona della periferia cittadina, gli investigatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Potenza hanno sottoposto a controllo un giovane sospetto che comprendendo le intenzioni degli investigatori di procedere a una perquisizione, si dava a precipitosa fuga, facendo perdere le proprie tracce.

In seguito, lo stesso personale investigativo impegnato nella ricerca del fuggitivo, procedeva al controllo di un altro uomo che rilevava il reale motivo per il quale si stava recando nell’abitazione occupata dagli arrestati, ovvero che il giovane che si era dato alla fuga gli aveva chiesto di recarsi all’interno dell’abitazione per prelevare una cassetta in metallo nel quale era custodito dello stupefacente e portarla all’esterno.

Quindi, gli investigatori avuta la certezza dell’attività illecita posta in essere dal sospetto, facevano accesso all’interno dell’abitazione nella quale era presente il secondo giovane arrestato.

Una volta all’interno i poliziotti si sono trovati davanti ad un “laboratorio” per confezionare lo stupefacente destinato allo spaccio.

Infatti, sulla base del tavolo della cucina hanno scoperto diverse confezioni di hashish, cocaina, materiale per il confezionamento, tre bilancini di precisione e un apparecchio per il sottovuoto, mentre all’interno di una cassetta in metallo di colore blu hanno rinvenuto numerosi involucri contenenti hashish già pronti per lo spaccio, tre panetti di hashish, tutto del peso complessivo lordo di 444 grammi e banconote di vario taglio per un ammontare complessivo di 480 €.

Nel frattempo, l’altro giovane che si era dato alla fuga veniva rintracciato all’interno di un esercizio commerciale e accompagnato presso gli uffici di polizia.

Accusati di detenzione di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, i due giovani sono stati arrestati e su disposizione dell’A.G. inquirente sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nel medesimo contesto operativo un altro giovane veniva fermato nei pressi della base logistica messa in piedi dai due arrestati e trovato in possesso di 2 grammi di hashish, motivo per il quale si procedeva alla segnalazione al Prefetto di Potenza Ulteriori indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile per accertare eventuali responsabilità.