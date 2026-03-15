Potenza: l’Arcivescovo guida il ritiro presso la Casa delle Suore Canossiane. I dettagli

L’Arcivescovo ha guidato il ritiro presso la Casa delle Suore Canossiane di Potenza per gli istituti femminili di vita Consacrata della Diocesi (USMI).

Una lettura meditata delle pagine evangeliche di Betania “un luogo del cuore per Gesù e per noi”.

Comincia qui il viaggio verso le nostre “Betanie” ha affermato mons. Carbonaro:

“Non sono tutte uguali, né tutte assimilabili, ma tutte sono visitate dal nostro Maestro interiore, lo Spirito di Gesù il crocifisso risorto che cammina con noi, sosta con noi, si fa nostro amico, condivide ogni giorno la nostra tavola, si fa servo per amore, ascolta il nostro grido, condivide il nostro dolore e la nostra morte, apre strade di novità”.