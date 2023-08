Potenza: l’Arlab avvia le procedure per l’assunzione degli idonei ai concorsi. I dettagli

L’Arlab ha avviato le procedure per la contrattualizzazione dei candidati risultati idonei nell’ambito dei concorsi pubblici espletati nei mesi scorsi, che avverrà immediatamente dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale del proprio rendiconto di gestione 2022.

L’Agenzia, a fronte delle rinunce volontarie da parte dei vincitori alle selezioni, da questa mattina sta inviando una comunicazione agli idonei per informarli in merito allo scorrimento delle graduatorie relative ai propri profili professionali, specificando la sede di lavoro in caso di accettazione.

Gli interessati, tramite posta elettronica certificata, dovranno trasmettere le informazioni richieste entro il 31 agosto 2023 e successivamente l’Agenzia provvederà a inviare la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)