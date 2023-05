Potenza, lavoro di ricerca sui manoscritti di Francesco Stabile e sull’Inno che compose per il Santo Patrono Gerardo! I dettagli

Potenza in festa per il Patrono San Gerardo.

Ecco quanto fa sapere l’associazione Stabile:

“In occasione della festività di San Gerardo Vescovo, la nostra associazione prosegue un lavoro di ricerca sui manoscritti di Francesco Stabile ed in particolare sull’Inno che egli compose per il Santo Patrono di Potenza.

E’ una ricerca musicologica che dura da diverso tempo e che vede ora la realizzazione di alcune pagine scritte dal maestro potentino.

In particolare Marco Ranaldi e Francesco Cirillo hanno lavorato sulla produzione sacra di Stabile, riuscendo a recuperare composizioni inedite e mai eseguite.

Il giorno 30 Maggio, il giorno della festa del Santo Patrono l’Associazione Musicale Francesco Stabile terrà una mattinata di studi per fare il punto su questo personaggio negletto alla memoria della città.

Sarà il momento per comprendere non solo il punto della ricerca ma anche per analizzare l’inno composto in onore del Santo Patrono, cercando di collocare Stabile nel suo tempo e cercando di parlare del culto di San Gerardo. con gli interventi di Rosa Capoluongo, Domenico Colucci e di Don Alessadro De Sortis.

Non mancando di ascoltare il rapporto che il compositore ebbe con Miglionico dove nacque nel 1801 e come il comune intende ricordarlo con l’intervento dell’assessore alla cultura del Comune di Miglionico Giulio Traetta.

Verrà presentato il primo volume dei Nuovi Quaderni dell’Associazione dedicato proprio al senso della riscoperta di Stabile.

L’assessore alla cultura Stefania D’Ottavio introdurrà la giornata di studio assieme a Don Vito Telesca e a Don Carmine Lamonea dell’Associazione Stabile.

Si può scrivere a associazionestabile@virgilio.it.

L'appuntamento quindi è per martedì 30 maggio alle ore 12 presso la Casa della Cultura di Potenza".

