Potenza: Lele Blade e Federica Carta sul palco per il concerto che chiuderà i festeggiamenti per il Santo Patrono! I dettagli

Saranno Lele Blade e Federica Carta a salire sul palco di piazza Mario Pagano alle 20,30 di martedì 30 maggio, per il concerto che chiuderà i festeggiamenti per il Santo Patrono.

Ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa il Sindaco di Potenza Mario Guarente, insieme agli assessori alla Cultura e al Turismo, Stefania D’Ottavio, alle Politiche Giovanili, Vittoria Rotunno, al Bilancio, Gianmarco Blasi.

Ha sottolineato il Sindaco:

“Uno sforzo amministrativo notevole, perché è nostra intenzione fare di Potenza una città sempre più attenta ai giovani, e la scelta degli artisti va in questa direzione.

Abbiamo impegnato circa 400.000 euro per la manutenzione straordinaria delle scale mobili così da avere tutti gli impianti funzionanti in occasione di queste giornate di festa, che saranno aperti fino alle 2 di notte (impianti Prima e Santa Lucia) e fino a mezzanotte (impianto via Armellini).

Invito tutti a usufruire dei trasporti meccanizzati per facilitare gli spostamenti in città delle decine di migliaia di persone che si muoveranno nelle nostre strade in questi giorni”.

Nel corso degli interventi degli assessori è stato evidenziato il ruolo svolto dalla consigliera Elena Aristide, particolarmente impegnata nella realizzazione dell’appuntamento musicale, consigliera che ha dichiarato:

“A distanza di circa un anno e mezzo dal mio ingresso in Consiglio comunale, posso dire di aver conseguito, con tutta la maggioranza, un primo risultato.

Il 30 Maggio 2023 si concluderà la festa del Santo patrono, per la prima volta, con un concerto in piazza Mario Pagano”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

