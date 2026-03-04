Potenza: Lo sport non è solo competizione, ma un’occasione di crescita. L’incontro

Come trasformare un evento sportivo in un successo di pubblico, critica e partecipazione?

La risposta risiede in una comunicazione strategica, capace di connettere atleti, istituzioni e territorio.

Di questo si discuterà giovedì 5 marzo 2026, alle ore 15:30, presso la Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata (Viale Vincenzo Verrastro, Potenza), durante l’incontro dal titolo: “Le strategie di COMUNICAZIONE per il successo degli eventi sportivi”.

L’iniziativa, promossa da ANCI Basilicata in collaborazione con Orienta Sport, nasce dalla volontà di fornire agli amministratori locali, ai dirigenti sportivi e agli addetti ai lavori gli strumenti necessari per valorizzare le eccellenze agonistiche e territoriali attraverso i media.

Il Programma

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali di:

Gerardo Larocca, Presidente di ANCI Basilicata;

Matteo Schiavo, Coordinatore di Orienta Sport.

A seguire, il tema sarà approfondito da esperti del settore giornalistico e accademico:

Virginia Cortese, giornalista e referente della comunicazione per Orienta Sport;

Prof. Federico Pasquali, giornalista e docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Dichiara il Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca:

“Lo sport non è solo competizione, è un potentissimo strumento di marketing territoriale e coesione sociale.

Tuttavia, anche la manifestazione meglio organizzata rischia di restare invisibile senza una strategia comunicativa efficace.

Con questo appuntamento vogliamo offrire competenze concrete affinché ogni evento sportivo in Basilicata diventi un’occasione di crescita economica e di visibilità nazionale per i nostri Comuni.”

Pe Matteo Schiavo, coordinatore di Orienta Sport:

“Come Comitato Orienta Sport, siamo onorati dell’attenzione dell’Anci, che ci vuole accanto in questo momento dal particolare valore.

Poter discutere di comunicazione e in modo completare di attività sportive è azione lungimirante e quanto mai necessaria per raccontare le comunità, ma anche i desideri delle persone che le animano.

Un plauso al presidente Larocca per la visione e per l’opportunità che ha voluto offrirci in occasione dell’incontro”.

Di seguito la locandina con i dettagli.