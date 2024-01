Potenza, manca poco alla Befana: come cambierà il tempo nei prossimi giorni? Ecco le ultime previsioni

Tempo variabile nei prossimi giorni con annuvolamenti a tratti compatti in Basilicata.

A seguire nuovo peggioramento del tempo è atteso con piogge e rovesci sparsi, localmente anche forti dal 6 Gennaio.

Quindi su Potenza che tempo ci attende nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Venerdì 5 Gennaio, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 7°C.

Sabato 6 Gennaio avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.