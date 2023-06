Potenza-Melfi, “delirio” su questo viadotto! Ecco cosa è successo

Problemi alla viabilità sulla Potenza-Melfi in un tratto in cui si stanno facendo i lavori ai giunti.

Racconta la spiacevole esperienza un automobilista:

“Siamo sul Viadotto Lagopesole.

Semaforo verde, partiamo e vediamo salire in senso contrario di marcia tre autoarticolati e due auto e così per evitare un frontale, siamo stati costretti a fermarci sul ponte (lato cantiere) per far passare chi saliva (forse mezzi che si sono incolonnati ad altri con semaforo rosso già scattato, oppure per colpa del semaforo mal sincronizzato).

Immaginate il delirio, perché poi tra scendere e salire ed auto ferme in mezzo al cantiere, non si è capito più nulla.

Si potrebbe mandare qualcuno a controllare se quel semaforo è ben sincronizzato, oppure avvertire la polstrada che qualcuno pur di non aspettare, passa con il rosso?

A me viene più di un dubbio, e se siete i primi in fila a passare con il verde, occhio alle sorprese”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)