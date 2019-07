Potenza-Melfi: per un cantiere che si apre, se ne stoppano due. Questa la situazione

Potenza-Melfi: un’arteria che necessita di interventi mirati ad aumentarne la sicurezza.

Ad un cantiere che si apre, come quello che da domani interesserà il viadotto Rupoli (all’altezza dello svincolo per Rapolla), ne corrispondono altri fermi da un po’, almeno in base alle recenti segnalazioni:

in corrispondenza dello svincolo per Lagopesole;

in corrispondenza dello svincolo per Atella, al km 32.

Anas annunciava i lavori di messa in sicurezza esattamente un anno fa, nel Luglio del 2018 e, al momento, non solo non evidenzia alcuna criticità lungo la trafficata SS 658, ma assicura il termine del suo adeguamento entro la fine di quest’anno.

Cosa ne pensate?