Potenza, Metodo Montessori: questa Scuola in prima linea nella sperimentazione. Ecco i dettagli

Giornata formativa all’Istituto Comprensivo Sinisgalli di Potenza grazie ad un seminario dal titolo “Educazione per un mondo nuovo: il percorso Montessori” che si è tenuto il 22 novembre alle ore 16.00, suddiviso in due momenti.

Come fa sapere l’Istituto:

“La prima parte si è svolta nella sala teatro dell’I.C. Sinisgalli alla presenza di: Giovanna Gallo – Dirigente Scolastico dell’I.C. Sinisgalli, Leonarda Santeramo – Dirigente Tecnico dell’ufficio scolastico regionale, le formatrici della rete nazionale Montessori Anna Grazia Buttazzo – Laura Rinaldi e, in collegamento su piattaforma Zoom, Milena Piscozzo – Dirigente Scolastico dell’I.C. Riccardo Massa di Milano, scuola capofila della Rete nazionale Montessori.

La seconda parte del seminario si è strutturata in laboratori aperti a tutti i partecipanti che hanno interessato i tre ordini di scuola, sviluppati da Donatella Bruno per la scuola dell’Infanzia, Tommaso D’Auria per la scuola Primaria e Antonino Vella per la scuola Secondaria di I grado.

Grande partecipazione del pubblico che ha potuto sperimentare ciò che gli alunni vivono ogni giorno!”.

