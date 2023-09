Potenza: Mileti è il nuovo il nuovo dirigente del dipartimento di urgenza Asp. Auguri di buon lavoro

Ha firmato il contratto di incarico Libero Mileti, il medico selezionato dalla ASP Basilicata in una procedura selettiva pubblica per riordinare e definire l’assetto del Dipartimento di Emergenza-Urgenza 118 che, dal 2020, è stato retto da un Direttore Facente Funzione.

Libero Mileti entrerà ufficialmente nel ruolo a partire dal 1° ottobre prossimo.

L’avviso pubblico era stato indetto con Delibera 153/23 del Direttore Generale per garantire un organigramma ben definito in considerazione della rilevanza delle funzioni e delle attività afferenti al Dipartimento.

La Commissione ha valutato Libero Mileti “particolarmente qualificato quindi idoneo al conferimento dell’incarico”.

Per il medico permane il mantenimento del ruolo attualmente in essere presso l’A.O. San Carlo di Potenza dove svolge le funzioni di Direttore dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione.

Per il neo Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza è un ritorno nel ruolo operativo, essendo già stato Direttore del 118 da novembre 2005 a novembre 2015 sotto le nomenclature di Basilicata Soccorso prima e poi di Dires-Dipartimento Regionale di Emergenza Sanitaria.

Dice Mileti:

“L’emergenza è nelle mie corde per cui tornare ad occuparmene è motivo di gratificazione personale e professionale”.

I primi impegni saranno quelli diretti ad “armonizzare i Decreti Ministeriali 70 e 77 che non sono distinti e separati ma si integrano guardando ad urgenza e cronicità”.

Su quest’ultimo aspetto- aggiunge Mileti- “il D.M. 77 è estremamente importante mentre le acuzie contemplate nel D.M. 70 rappresentano la faccia di una stessa medaglia”.

Mileti- che è l’unico rianimatore in Italia ad avere all’attivo più di ottomila ore di volo- fa parte anche del gruppo Agenas che si occupa di studiare le prospettive future per l’integrazione ospedale-territorio.

È l’unico medico del Sud Italia presente nel gruppo di cui fanno parte altri quattro colleghi del nord e del centro Italia, esperti di emergenza, e che hanno come obbiettivo quello di applicare il D.M. 70 per le reti ospedaliere e per il sistema di emergenza urgenza e il D.M. 77 per l’ambito acuzie e post acuzie (quindi case di comunità, assistenza domiciliare integrata, continuità assistenziale).

Il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, nel dare il benvenuto a Mileti, persona e professionista di eccezionale valore, ha dichiarato che:

“non può e non vuole esimersi dal ringraziare chi fino ad oggi ha portato avanti il Deu 118, ovvero Serafino Rizzo, il quale ha svolto in maniera professionale e competente il ruolo di facente funzioni e che rimarrà con la sua struttura una preziosa risorsa del sistema di Emergenza-Urgenza della Regione Basilicata”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)