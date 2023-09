Incendio a Tito: queste le ultime notizie

Come anticipato, a Tito nelle ore pomeridiane odierne si è registrato un incendio che ha coinvolto principalmente le località di Contrada Carlone e Contrada Spinosa e che, come fa sapere l’Amministrazione:

“al momento, risulta domato.

Sono in corso le indagini per accertarne le cause.

Ricordiamo che il divieto di accensione stoppie è stato prorogato fino al 30 settembre 2023 e che è possibile farlo prima delle ore 4.00 con spegnimento totale entro le ore 10.00, in condizioni atmosferiche normali e prive di vento.

Già nei giorni scorsi, con il supporto della Polizia Locale, dei Carabinieri Forestali e della Protezione Civile, sono state segnalate attività illecite di accensione stoppie; tale attività di controllo proseguirà nei prossimi giorni con segnalazione diretta dei trasgressori alle autorità competenti“.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)