Potenza: nella solennità dell’Epifania l’Arcivescovo celebra in Cattedrale il Sacramento della Confermazione. I dettagli

Nella solennità dell’Epifania l’Arcivescovo celebra in Cattedrale il Sacramento della Confermazione per i giovani adulti della Diocesi.

L’odierna festività non chiude il nostro cammino di Fede ma lo porta a compimento nella Pasqua di Cristo, ricorda Mons. Carbonaro.

Ha detto Monsignor Carbonaro:

“La luce che splende nel cielo e la Parola che brilla nella profezia guidano i Magi a cercare e trovare il Dio che non abita i palazzi o i templi umani, ma il Dio bambino che ha scelto di dimorare nel grembo di una Madre, facendo dell’umanità intera la sua casa.

Lo stupore di questo giorno santo ci rivela un Dio che sulle braccia di Maria si nutre del frutto del suo seno.

Egli, il Creatore del mondo, che si offre come nostro cibo nel suo Corpo e nel suo Sangue, donando tutto di sé”.