Prestigioso riconoscimento per la prof.ssa Carmen D’Anzi, Garante della Provincia di Potenza dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Congratulazioni

“Con grande orgoglio apprendiamo del prestigioso riconoscimento della Garante della Provincia di Potenza dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, prof.ssa Carmen D’Anzi, a Coordinatrice nazionale del Forum dei Garanti provinciali. Un tributo innanzitutto all’instancabile lavoro esercitato dalla prof.ssa D’Anzi dal giorno dopo la sua nomina, che rende orgogliosa la Provincia di Potenza.”

Lo dichiarano il Presidente Christian Giordano e il Vice Presidente Rocco Pappalardo, promotore dell’istituzione di due riferimenti aggiuntivi e importanti per l’Ente: la Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il Garante dei diritti delle persone con disabilità.

Proseguono Giordano e Pappalardo:

“Le straordinarie attività portate avanti, tra le altre cose a titolo assolutamente gratuito, dai Garanti Carmen D’Anzi e Stefano Mele, e dalla Consigliera di Parità provinciale Simona Bonito rappresentano per il territorio provinciale di Potenza un passo significativo verso il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più deboli che possono contare su qualificati punti di riferimento e di sostegno.

Un impegno concreto verso la tutela dei diritti umani e la promozione di una società sempre più inclusiva su cui non bisogna mai abbassare la guardia, considerato quanto di preoccupante sta’ accadendo sempre più spesso nel resto del Mondo.”