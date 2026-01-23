ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in questa zona

23 Gennaio 2026

Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 16:30 del 23/01/2026 a fine lavori in:

  • Via Umbria e zone limitrofe.

Facciamo sapere ai residenti delle zone interessate di questo disagio.