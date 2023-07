Potenza: noto pregiudicato in provincia evade dai domiciliari! Intervenuta la Polizia

Durante servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari, personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Melfi provvedeva, d’iniziativa, a controllare un soggetto sottoposto a detenzione domiciliare.

L’uomo, noto pregiudicato, non risultava presente presso il proprio domicilio, nonostante non fosse stato autorizzato ad allontanarsi in quella fascia oraria.

Il personale operante avviava immediate ricerche volte all’individuazione del soggetto in questione e riusciva a rintracciarlo mezz’ora più tardi.

Alla luce dei fatti, l’individuo, resosi responsabile del reato di evasione, veniva tratto in arresto e tradotto nuovamente presso il proprio domicilio.a

