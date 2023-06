Potenza, oltre 41000 presenze per questa edizione della Parata dei Turchi! Ecco la consegna dei riconoscimenti per volontari e uffici

“Una edizione da ricordare per qualità della proposta culturale realizzata, per quantità di partecipanti, sia nella veste di figuranti, sia come staff dell’organizzazione, per numero di presenze, oltre 41.000 i passaggi nelle scale mobili cittadine, nel corso delle festività patronali”.

Così il Sindaco di Potenza Mario Guarente, insieme al responsabile della Protezione civile comunale Giuseppe Brindisi, ha introdotto l’incontro con dirigenti e componenti degli uffici comunali, il direttore del 118, Serafino Rizzo, i soccorritori e le associazioni di volontariato in occasione della consegna di attestati di riconoscimento per l’opera prestata nel corso dell’edizione 2023 della Storica Parata dei Turchi.

“Quattro ambulanze del 118 e altre 8 delle associazioni pronte a intervenire, 7 squadre a piedi composte da soccorritori e volontari, un totale di 141 membri di 9 associazioni di volontariato di Protezione civile, oltre al personale del Comune, sono alcuni dei numeri che attestano l’imponente impegno organizzativo e realizzativo di una festa, resa ancor più straordinaria anche dal vostro prezioso lavoro.

Vi ringrazio tutti e uno per uno e, con me, lo fa certamente tutta l’Amministrazione comunale e Potenza che, grazie a voi, ha mostrato il suo lato più bello, gestendo coralmente un evento che va ben oltre i confini cittadini e regionali.

Ancora grazie per quello che avete fatto e fate in tutti gli appuntamenti nei quali siete chiamati a intervenire, grazie per la vostra professionalità e grazie per l’amore che dimostrate nei confronti di Potenza e dei potentini”.

Il pomeriggio si è poi concluso con la consegna delle pergamene.a

