Potenza: omaggio alle vittime dell’attentato mafioso in cui persero la vita Borsellino e gli agenti della sua scorta. L’iniziativa

A 33 anni dalla strage di via D’Amelio, la città di Potenza si prepara a rendere omaggio alle vittime dell’attentato mafioso del 19 luglio 1992, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

L’evento commemorativo si terrà giovedì 24 𝒍𝒖𝒈𝒍𝒊𝒐 2025 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒐𝒓𝒆 18:30 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒍𝒂 𝑻𝒐𝒓𝒓𝒆 𝑮𝒖𝒆𝒗𝒂𝒓𝒂, in occasione del 33° anniversario dei funerali delle vittime della strage.

L’iniziativa è promossa dal Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”, in collaborazione con l’associazione Articolo 21 e Serendipity ETS, sotto il segno di due parole chiave: memoria e impegno.

Il messaggio che accompagna la locandina dell’evento è chiaro e potente: “Il vento della memoria semina giustizia”.

Non si tratta solo di ricordare, ma di tenere viva una coscienza collettiva, di fare della memoria un atto di resistenza quotidiana contro l’indifferenza e la rassegnazione.

La manifestazione sarà un’occasione non solo per onorare il coraggio di chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato e per la legalità, ma anche per ribadire l’importanza di una cittadinanza attiva, consapevole e partecipe nella lotta alle mafie.

In questo spirito, il presidio potentino di Libera intende rilanciare il messaggio che la memoria non muore mai, e che ogni gesto di ricordo è anche un gesto di responsabilità.

Nel corso della serata si alterneranno letture, riflessioni e momenti di raccoglimento, con un chiaro intento educativo rivolto in particolare ai più giovani, affinché non si smarrisca il senso profondo del sacrificio di Borsellino e dei suoi agenti: un’eredità morale che chiede giustizia, trasparenza e impegno civile.

Di seguito la locandina con i dettagli.