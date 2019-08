Potenza, parte la disinfestazione: ecco il calendario completo di giorni, zone e orari

Il Comune di Potenza rende noto ai cittadini il programma degli interventi speciali di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione.

Ecco il calendario completo:

Giorno 03/08/2019 – Disinfezione antibatterica

Dalle 15:00 in poi mercato di via della fisica e bagni pubblici

Giorno 05/08/2019

Disinfestazione adulticida

Dalle ore 00:01 alle ore 06:00 Verderuolo, Macchia Romana, Parco Aurora, Parco Raiola, villa Ombrosa, Epitaffio + sede acta disinfestazione adulticida contro mosche.

Derattizzazione, disinfestazione antilarvale e adulticida

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 Cortese, Giarrossa, Centomani, Dragonara, Ravizzone, C.da Faloppa, Cicinello, Bandito, Tora. ORE 18.30 RIFIUTERIA ACTA.

Giorno 06/08/2019

Disinfestazione adulticida

Dalle ore 00:01 alle ore 06:00 Rione Italia, Castello, Rione Francioso, S.Croce, Rione Murate, Rossellino.

Derattizzazione, disinfestazione antilarvale e adulticida

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 S.Nicola, Macchia Capraia, S.Francesco, Chiancale, Bosco Grande, Bosco Piccolo, Demanio S.Gerardo, Barrate, Tiera di Avigliano.

Giorno 07/08/2019

Disinfestazione adulticida

Dalle ore 00:01 alle ore 06:00 Bucaletto, Costa della Gaveta, Varco d’Izzo, S.Antonio la Macchia, C.da Baragiano alta + sede acta disinfestazione adulticida contro mosche.

Derattizzazione, disinfestazione antilarvale e adulticida

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 C.da Poggio Cavallo, Pian Cardillo, C.da Marrucaro, Cugno del Finocchio, Caira, Cozzale, Aria Silvana, S.Luca Branca, Fermata Tiera, Tiera Tufarola,

Varco D’Izzo.

Giorno 08/08/2019

Disinfestazione adulticida

Dalle ore 00:01 alle ore 05:30 Centro Storico, Rione Montereale, Rione Santa Maria, Rione Mancusi, Viale dell’Unicef.

Derattizzazione, disinfestazione antilarvale e adulticida

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 Piani del Mattino, Masseria Cavalieri, Cugno della Rossa, Cugno delle Brecce, Rivischio, Pian di Zucchero, Stompagno, Avigliano Scalo, Palazzo, Lavagnone, Macchia Maligna, S.Luca Scafarelli. (derattizzazione auto parco acta ore 12:00 circa).

Giorno 09/08/2019

Disinfestazione adulticida

Dalle ore 00:01 alle ore 06:00 Poggio Tre Galli, Serpentone, Gallitello, Rione Cep, Malvaccaro, Macchia Giocoli.

Derattizzazione, disinfestazione antilarvale e adulticida

Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 C.da Serra, Montocchio, Montocchino, Trinità Sicilia, Masseria Monaco, Cerreta, Giuliano, Torretta, Canaletto, Capoiazzo, Botte, Lagatone.

Giorno 10/08/2019 – Disinfestazione adulticida

Dalle ore 00:01 alle ore 06:00 Rione Lucania, S.Rocco, via Bertazzoni, Rione S.Vito, Betlemme, C.da Canale, Fiume Basento, Torrente Tore, Torrente Gallitello, sede acta disinfestazione adulticida contro mosche.

Dalle ore 15:00 a seguire disinfezione antibatterica Bagni pubblici

Giorno 17/08/2019 – Disinfezione antibatterica

Dalle ore 15:00 a seguire bagni pubblici

Giorno 19/08/2019 – Disinfestazione adulticida e antilarvale

Dalle ore 00:01 alle ore 05:30 Verderuolo, Macchia Romana, Parco Aurora, Parco Raiola, villa Ombrosa, Epitaffio. Dalle ore 05.30 alle ore 06.30 autoparco acta spa.

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Cortese, Giarrossa, Centomani, Dragonara, Ravizzone, C.da Faloppa, Cicinello, Bandito, Tora. ORE 18.30 RIFIUTERIA ACTA

Giorno 20/08/2019 – Disinfestazione adulticida e antilarvale

Dalle ore 00:01 alle ore 06:00 Rione Italia, Castello, Rione Francioso, S.Croce, Rione Murate, Rossellino.

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 S.Nicola, Macchia Capraia, S.Francesco, Chiancale, Bosco Grande, Bosco Piccolo, Demanio S.Gerardo, Barrate, Tiera di Avigliano.

Giorno 21/08/2019 – Disinfestazione adulticida e antilarvale

Dalle ore 00:01 alle ore 06:00 Bucaletto, Costa della Gaveta, Varco d’Izzo, S.Antonio la Macchia, C.da Baragiano alta, + sede acta disinfestazione adulticida contro mosche.

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 C.da Poggio Cavallo, Pian Cardillo, C.da Marrucaro, Cugno del Finocchio, Caira, Cozzale, Aria Silvana, S.Luca Branca, Fermata Tiera, Tiera Tufarola, Varco D’Izzo.

Giorno 22/08/2019 – Disinfestazione adulticida e antilarvale

Dalle ore 00:01 alle ore 06:00 Centro Storico, Rione Montereale, Rione Santa Maria, Rione Mancusi, Viale dell’Unicef.

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 Piani del Mattino, Masseria Cavalieri, Cugno della Rossa, Cugno delle Brecce, Rivischio, Pian di Zucchero, Stompagno, Avigliano Scalo, Palazzo, Lavagnone, Macchia Maligna, S.Luca Scafarelli.

Giorno 23/08/2019 – Disinfestazione adulticida e antilarvale

Dalle ore 00:01 alle ore 06:00 Poggio Tre Galli, Serpentone, Gallitello, Rione Cep, Malvaccaro, Macchia Giocoli.

Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 C.da Serra, Montocchio, Montocchino, Trinità Sicilia, Masseria Monaco, Cerreta, Giuliano, Torretta, Canaletto, Capoiazzo, Botte, Lagatone.

Giorno 24/08/2019 – Disinfestazione adulticida e antilarvale

Dalle ore 00:01 alle ore 06:00 Rione Lucania, S.Rocco, via Bertazzoni, Rione S.Vito, Betlemme, C.da Canale, Fiume Basento, Torrente Tore, Torrente Gallitello, + sede acta disinfestazione adulticida contro mosche.

Dalle ore 15:00 scuolabus; sottopassaggi, mercato di piazza Plebiscito, Mercato di via Vespucci, Mercato di via S.F.Nitti, Mercato di via Milano.

Giorno 26/08/2019 – Derattizzazione e disinfestazione antilarvale

Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 Centro Storico + controllo postazioni eche virtuali area centro storico. + RIFIUTERIA ACTA

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 S.Gerardo, Discesa S.Giovanni,via Mazzini, via Armellini, Villa S.Maria.

Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 S.Rocco, corso Garibaldi, Piazza Crispi,via Crispi, Via Manhes, Via Acerenza, Via Tiera.

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Rione Montereale, Via Vaccaro, Viale Marconi, via Dante.

Giorno 27/08/2019 – Derattizzazione e disinfestazione antilarvale

Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 Rione Italia, Castello.

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Rione Francioso, Murate, via Torraca,scalo inf., Rione S.Croce

Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 Rione Lucania + auto parco acta

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Rione Mancusi, via Zara, Viale Unicef, Rione S.Maria.

Giorno 28/08/2019 – Derattizzazione e disinfestazione antilarvale

Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 Verderuolo.

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Parco Aurora, Parco Raiola, Villa Ombrosa, Epitaffio.

Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 Costa della Gaveta, Rossellino, Macchia Romana

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Bucaletto

Giorno 29/08/2019 – Derattizzazione e disinfestazione antilarvale

Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 Poggio Tre Galli , via Anzio

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Poggio TRE GALLI ZONA G

Giorno 30/08/2019 – Derattizzazione e disinfestazione antilarvale

Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 Serpentone, Torrente, via Ionio, via del Gallitello, via Isca del Pioppo.

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 Via Bertazzoni, Pascon Grande, Betlemme, Rione S.Vito, S.Antonio la Macchia, C.da Canale

Giorno 31/08/2019 – Derattizzazione e disinfestazione antilarvale

Dalle ore 08:00 alle 13:00 Rione CEP, Malvaccaro, Macchia Giocoli Discesa S.Gerardo.