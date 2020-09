Potenza: per aumento organico azienda cerca questo collaboratore! Ecco i dettagli

L’annuncio (ai sensi dell’art. 1 L.903/77) è rivolto ad entrambi i sessi.

L’agenzia Fiditalia di Potenza (azienda operante nel settore del credito al consumo nei prodotti di Prestiti Personali, Cessioni del Quinto, Delegazioni di Pagamento e carte di credito con sedi in tutta Italia che appartiene al Gruppo Société Générale) in un piano di espansione ricerca per la sede di Potenza un operatore di call-center.

Si ricerca pertanto un collaboratore da inserire stabilmente nel proprio organico.

Per il ruolo in oggetto viene offerto: formazione con percorsi di crescita professionali; ottimo fisso mensile; ulteriori provvigioni e incentivi al raggiungimento obbiettivo; ambiente lavorativo giovane e dinamico.

Il candidato ideale sarebbe under 32 e dovrebbe:

avere esperienza nel settore call-center;

avere attitudine commerciale.

Il posto disponibile al momento è solo 1.

Invia adesso la tua candidatura all’indirizzo email: diragenzia.triani@retefiditalia.it

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)