Potenza, per i prossimi giorni di festa ecco le indicazioni di sosta veicoli per persone con disabilità

L’assessorato alla Viabilità informa i cittadini che il 28 e 29 maggio per le persone con disabilità, automunite e in possesso del relativo contrassegno per le auto utilizzate da persone con disabilità, sarà consentita la sosta della propria vettura negli stalli riservati alle persone con disabilità, ubicati in via del Plebiscito e all’interno dell’area di parcheggio della Provincia.

La sosta sarà consentita nei seguenti giorni e orari:

• il 28 maggio dalle ore 19 alle ore 01 del 29 maggio

• il 29 maggio dalle ore 19 alle ore 01 del 30 maggio.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)