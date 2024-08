Potenza: pericoloso incendio vicino ad alcune abitazioni in provincia!

Si sono concluse, in c.da Mancosa, le operazioni di spegnimento di un importante incendio divampato non molto lontano da alcune abitazioni.

Scrive l’amministrazione del Comune di Brienza:

“I ringraziamenti vanno a tutti gli operatori intervenuti: Vigili del Fuoco, consorzio di bonifica di Marsico Nuovo, la Protezione Civile Gruppo Lucano di Brienza e Sant’Angelo le Fratte.

Un grazie di cuore anche a Antonio Lopardo e Luca Doti, nostri concittadini e vigili del fuoco, che nonostante fuori servizio si sono prodigati lavorando accanto i colleghi di turno.

L’aiuto di ciascuno degli intervenuti è stato indispensabile per spegnere le fiamme ed evitare danni maggiori.

In una giornata così calda non è stato semplice far rientrare la situazione ed invitiamo la popolazione tutta a rispettare tutte le precauzioni diramate dagli organi competenti al fine di limitare al massimo il rischio incendi”.

Ecco le foto dell’intervento.