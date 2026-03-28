Studenti di Potenza e provincia riscoprono i luoghi in cui vivono, trasformandoli in narrazioni visive originali. I dettagli

Proseguono le attività del progetto “CineScuolaLab: dalle aule al territorio”, iniziativa educativa che coniuga cinema, formazione e valorizzazione del territorio, coinvolgendo numerosi istituti scolastici della provincia di Potenza.

Sono attualmente in corso alcuni dei laboratori previsti dal progetto, che vedono studenti e studentesse impegnati in percorsi teorici e pratici dedicati al linguaggio cinematografico e alla produzione audiovisiva.

Le attività stanno offrendo ai partecipanti un’importante occasione di crescita, stimolando creatività, capacità di osservazione e spirito critico.

Attraverso un approccio laboratoriale e partecipativo, i ragazzi non solo apprendono le tecniche di base del cinema, ma vengono guidati anche nella lettura consapevole delle immagini, sviluppando strumenti utili per comprendere e interpretare i contenuti audiovisivi che quotidianamente consumano.

Particolare attenzione è dedicata al racconto del territorio, elemento centrale del progetto, che consente agli studenti di riscoprire e valorizzare i luoghi in cui vivono, trasformandoli in narrazioni visive originali.

“CineScuolaLab” si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, tra i progetti di rilevanza territoriale, ed è promosso dall’Aiart di Potenza in qualità di ente capofila, in collaborazione con enti locali, associazioni e istituzioni scolastiche.

Il responsabile scientifico del progetto è Giovanni Pelliccia, che coordina le attività didattiche e metodologiche, garantendo la qualità del percorso formativo.

Il progetto coinvolge scuole primarie e secondarie di primo grado dei comuni di Potenza, Pignola, Abriola, Tricarico e Calciano, confermandosi come un’importante opportunità educativa per il territorio.

Le attività proseguiranno nelle prossime settimane con ulteriori laboratori e momenti di restituzione, che culmineranno nella realizzazione di prodotti audiovisivi frutto del lavoro degli studenti.