Potenza: “Progetti strategici per dare slancio alla città”. Ecco l’obiettivo

Si è svolta oggi, in V Commissione, presieduta da Attilio Giuliani, l’audizione dell’assessora alla Programmazione, Loredana Costanza, accompagnata dal dott. Domenico Palma e dal dott. Sergio Lotito dell’Ufficio Programmazione.

L’assessora, nel ribadire l’importanza di una programmazione coerente e lungimirante, capace di attrarre investimenti e di restituire opportunità concrete a tutto il territorio, ha illustrato l’aggiornamento sulle progettualità in corso e quelle in fase di definizione.

Un confronto utile per evidenziare l’impegno dell’Amministrazione nell’individuare interventi capaci di generare sviluppo, innovazione e qualità urbana.

“Stiamo lavorando per costruire una visione strategica che dia alla nostra città lo slancio necessario per affrontare le sfide presenti e future – ha dichiarato l’Assessora –.

L’obiettivo è attivare progettualità che incidano concretamente sulla vita delle persone, puntando su rigenerazione urbana, sostenibilità e crescita economica”.

Durante l’audizione sono stati illustrati i progetti in fase avanzata, quelli finanziati con risorse PNRR e le nuove proposte su cui l’assessorato sta lavorando, anche attraverso il dialogo costante con cittadini, imprese e associazioni.

In particolare, sono stati candidati progetti, di concerto con gli assessorati competenti per materia, per la realizzazione di aree sportive pubbliche (playground), per la riqualificazione di cinque palestre comunali (scuole La vista, Don Milani, Busciolano, Sinisgalli e la scuola media di San Nicola) e per la riqualificazione di un’area urbana nell’ambito dell’avviso pubblico regionale che ha come obiettivo la riduzione del consumo di suolo.

L’ufficio Programmazione ha altresì risposto all’Avviso Pubblico PNRR per l’inserimento nell’Archivio informatizzato Nazionale dei numeri civici delle strade urbane della città e ha presentato due candidature progettuali al Ministero della Cultura: il primo per accedere al Fondo nazionale per la rievocazione storica per finanziare la storica parata dei Turchi (circa 100mila euro) e il secondo finalizzato ad ottenere il riconoscimento, della Villa Romana di Malvaccaro come museo cittadino e il relativo finanziamento (circa 500mila euro).

Il Presidente Giuliani ha espresso grande soddisfazione per il svolto dall’Assessora e dall’Ufficio nell’ambito della Programmazione e ha ribadito la totale disponibilità della Quinta Commissione nella ricerca di bandi e finanziamenti e nella candidatura di progetti fondamentali per la Città.