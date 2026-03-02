Potenza pronta a trasformare la parità in valore economico, sociale e culturale. L’evento di tre giorni

Prende il via domani, 3 marzo, presso il Comincenter – Campus Universitario di Macchia Romana (Potenza), la Winter School “Parità Generativa”, promossa dalla Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata (CRPO) in collaborazione con il Festival delle Opportunità e ConUnibas.

Tre giornate – dal 3 al 5 marzo – dedicate a comprendere, generare e agire: un percorso formativo e laboratoriale rivolto a giovani, professioniste, amministratori e stakeholder territoriali che intendono trasformare la parità in valore economico, sociale e culturale.

La Winter School nasce dall’alleanza tra istituzioni regionali, università, mondo professionale e reti territoriali, con l’obiettivo di superare l’approccio meramente formale alle politiche di genere e promuovere una parità generativa, capace di produrre impatto concreto su lavoro, impresa, comunità e leadership.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali:

del Consiglio Regionale della Basilicata,

della Presidente della CRPO, Vittoria Rotunno,

della Prorettrice dell’Università degli Studi della Basilicata con delega alle pari opportunità,

di Antonio Candela, Amministratore Delegato di ConUnibas e fondatore del Festival delle Opportunità.

Il programma – articolato in tre giornate tematiche – prevede laboratori di storytelling, panel con imprenditrici e professioniste, sessioni di leadership generativa, co-design di comunità inclusive, momenti di mentoring e una fase finale di co-progettazione con pitch pubblico.

Il primo giorno sarà dedicato alla comprensione del valore della parità nella società e nell’economia contemporanea, con focus su dati, stereotipi e linguaggi.

Il secondo giorno affronterà il tema della leadership generativa, della cura e della co-creazione, mettendo al centro competenze relazionali e potere condiviso.

Il terzo giorno sarà orientato all’azione: i partecipanti elaboreranno proposte concrete da presentare alla CRPO e alla Regione Basilicata, trasformando le idee in progetti territoriali.

La presentazione pubblica dei progetti si terrà giovedì 5 marzo, dalle ore 15:30 alle ore 17:00, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata (Potenza).

Durante la sessione “Pitch – Giovani che generano futuro”, ogni gruppo presenterà (max 10 minuti) le proposte elaborate nel corso della Winter School ai rappresentanti istituzionali, alla CRPO, a ConUnibas, ai Comuni e ai partner del Festival delle Opportunità.

Seguirà la consegna degli attestati di partecipazione.

Un momento aperto alla comunità, pensato per trasformare il lavoro formativo in proposta concreta e per rafforzare il dialogo tra giovani e istituzioni.

Dichiarano i promotori:

“La parità non è solo un principio costituzionale o una questione etica.

È una leva di sviluppo. È un fattore competitivo. È una scelta strategica per territori che vogliono trattenere talenti e generare futuro”.

La Winter School “Parità Generativa” si inserisce nel percorso più ampio del Festival delle Opportunità, che negli ultimi anni ha costruito in Basilicata uno spazio stabile di confronto tra giovani, istituzioni, imprese e mondo associativo, mettendo al centro il tema dell’accesso, della partecipazione e della generazione di valore.

Di seguito la locandina con i dettagli.