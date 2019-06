A Potenza tutto pronto per il “Festival dei giochi in strada”! Ecco l’iniziativa

Il 14 giugno, in piazza Matteotti a Potenza, è in programma il “Festival dei giochi di strada”, organizzato da Universo Salute – Opera Don Uva in collaborazione con l’Associazione Insieme Onlus, l’Istituto Penale per i minorenni “E. Gianturco” di Potenza e la Croce Rossa Italiana.

L’evento è inserito tra le proposte culturali del Maggio Potentino, patrocinato dal Comune di Potenza.

Si tratta della manifestazione conclusiva di un percorso avviato all’interno dell’area psico-socio riabilitativa di Universo Salute.

Il processo di integrazione tra queste realtà, impegnate nella riabilitazione e nel sociale, è avvenuto attraverso la creatività come mezzo capace di annullare le differenze, stimolare il dialogo, la conoscenza e l’inclusione sociale.

L’idea nasce dalla volontà di donare l’opportunità di giocare insieme, nella piazza che una volta era “del Sedile”, per giocare come quando la strada era il luogo naturale per ridere, sperimentarsi e divertirsi.

La scelta del tema è data dall’importanza che esso ha nello sviluppo degli esseri umani.

Attraverso il gioco, infatti, abbiamo sperimentato e imparato a vivere; racchiude in sé i valori sociali, normativi e valoriali ed è parte fondamentale della cultura del territorio, come riconosciuto anche dall’UNESCO nella Carta Internazionale del Gioco Tradizionale, stesa nel 2003.

Sarà allestita una ludoteca a cielo aperto, in cui grandi e piccini potranno giocare alle biglie, alle cinque pietre, ai quattro cantoni e ai numerosi giochi in legno realizzati all’interno dei laboratori occupazionali. Saranno allestite aree gioco e laboratori creativi.

Chiunque potrà cimentarsi mettendosi in gioco.

Il 14 giugno sarà un giorno speciale per i bambini di oggi e ieri, per riscoprire il piacere di stare insieme.

Ecco la locandina dell’evento.