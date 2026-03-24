Potenza, pronto l’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio provinciale

Si terrà domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 12, nella Sala consiliare della Provincia di Potenza, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale eletto lo scorso 8 marzo.
Il nuovo Consiglio sarà composto da:
- Luigi Simonetti, Giammarco Guidetti, Enzo Stella Brienza, Salvatore Falabella, Vitina Claps (Provincia Unita – Centro Sinistra Unito);
- Filippo Sinisgalli, Maria Cillo (Casa Riformista – Italia Viva – Progetto Civico Italia);
- Giovanni Russo, Alfonso Nardella (La Provincia dei 100 Comuni);
- Carminedavide Pace (Azione con Calenda);
- Giovanna Di Sanzo (Forza Italia Berlusconi);
- Federico Pippa (Fratelli d’Italia).