Potenza: “Quest’agenzia è in forte carenza di organico e va potenziata al più presto”. La richiesta

“La UIL FPL ha tenuto l’Assemblea con il personale dell’ARPAB al fine di affrontare le problematiche e spiegare al personale la contrattazione decentrata sottoscritta con l’Agenzia che sollecitiamo di darne piena attuazione celermente.

La Regione Basilicata ha prorogato l’ultimazione del progetto masterplan dell’ARPAB destinando anche le risorse spettanti.

Questo consentirà il proseguimento dei contratti in scadenza fino ai 36 mesi, proroga che come sindacato, abbiamo richiesto in tutte le delegazioni trattanti.

Pertanto, con l’approvazione del piano triennale dei fabbisogni, bisognerà programmare la stabilizzazione di tutti i precari che hanno i requisiti previsti dalla legge.

Un’agenzia che tra pensionamenti e cessazione di contratti è in forte carenza di organico e va potenziata al più presto.

La UIL FPL, inoltre , ricorda che è necessario mettersi immediatamente al lavoro per definire in Regione le linee di indirizzo che sono oggetto di confronto presso il Dipartimento Sanità.

Si fa presente a tal proposito che la UIL FPL ha sollecitato l’Assessorato all’Ambiente.

In questi giorni su mandato dei lavoratori inoltrerà nuovamente una richiesta di convocazione, al fine di concludere detto tavolo e definire una volta per tutte le linee di indirizzo regionali per la contrattazione in ARPAB, come previsto dall’articolo 7 CCNL 02/11/2022. Sono anni che non si affronta questo problema.

E’ necessario attivare il tavolo sulle Risorse aggiuntive Regionali, così come avviene in tutte le Regioni italiane.

Tali risorse vengono erogate per valorizzare il merito e le competenze del personale e servono ad aumentare il fondo della produttività dei dipendenti dell’agenzia ARPAB.

Inoltre possono essere stabilite linee guida in merito ai processi di incremento dei fondi nei casi dell’aumento della dotazione organica.

La UIL FPL sollecita, ancora una volta, l’Assessore Latronico a convocare le organizzazioni sindacali, per chiudere questo confronto sulle linee guida di indirizzo dell’ARPAB, a partire appunto dalle Risorse Aggiuntive regionali così come aveva promesso che sono fondamentali per garantire la funzionalità dell’ARPAB”.a

