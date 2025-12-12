Potenza, raccontami un’emozione: questi piccoli alunni incontrano l’Unicef consegnando il loro dono

Consegnano con orgoglio un piccolo salvadanaio, uno scatolino di plastica con gli euro che hanno raccolto rinunciando a una pizzetta, ad una busta di patatine a Mario Coviello, responsabile scuola del Comitato Provinciale UNICEF di Potenza.

Sono gli alunni di prima e seconda delle scuole primarie Albini e Stigliani dell’Istituto Comprensivo Milani-Leopardi di Potenza e sanno che quei soldini diventeranno cibo terapeutico, medicine, quaderni per i bambini di Gaza che vivono nel fango, per quelli dell’Ucraina che scappano nella metropolitana quando urlano le sirene.

Poi si dispongono in cerchio in biblioteca e nelle aule, portando con sé scatole colorate che stringono al petto. Prima i grandi, Coviello e le maestre mostrano i loro “oggetti del cuore”, un salvadanaio di terracotta dei libri, l’anello del papà quando si è sposato, foto in bianco e nero di militari, famiglie. E raccontano dei figli, della famiglia, delle paure, delle attese, delle speranze.

E poi tocca ai piccoli che mostrano peluche, ciucciotti, collanine portaciuccio con il loro nome, fatte delle mamme, carillon, libri, giocattoli, foto…..e parlano delle loro paure e delle loro gioie.

Temono il buio, i ragni, la solitudine, il papà e la mamma quando si arrabbiano, le liti con i fratelli e le sorelle. e sorridono alla meraviglia del mare visto per la prima volta, al viaggio allo zoosafari, al racconto del nonno accanto al fuoco. Sono bambine e bambini di Potenza, della Nigeria,della Russia, del Marocco e hanno imparato i canti della cura, della pace che cantano a cappella, superando la timidezza.

In due giorni, giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, incontrare cinque classi per Coviello è impegnativo, ma torna a Bella, il suo paese, con nel cuore tanti sorrisi, abbracci, carezze, gioie, paure.

E’ stanco e felice perché è riuscito a vivere l’ascolto attivo che parla al cuore delle giovani generazioni che hanno tanto da donare se li sappiamo accogliere.