Potenza: “riconoscere il lavoro impegnativo svolto dal personale del 118”. L’appello

“La FIALS di Basilicata esprime profondo rammarico per l’esclusione del D.E.U 118 dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza dalla misura prevista dall’art. 11, comma 1, del D.L. 30 marzo 2023 n.34 e s.m.i.

Questa normativa prevede l’aumento delle tariffe orarie del personale medico ed infermieristico in situazioni di carico eccessivo dovuto alla carenza di personale sanitario.

Luciana Bellitti, Segretaria Regionale FIALS di Basilicata, ha dichiarato che non solo il D.E.U 118 non è stato coinvolto nella ripartizione finanziaria prevista dalla normativa, ma le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità non sono state nemmeno consultate per un confronto su questa esclusione.

La FIALS rivolge ora un appello alla Giunta della Regione Basilicata affinché riconsideri questa situazione e modifichi i criteri di ripartizione dei finanziamenti per includere il D.E.U 118.

Bellitti sottolinea l’importanza di riconoscere il lavoro impegnativo svolto dal personale del 118 in condizioni spesso precarie.

La FIALS chiede una revisione e una riformulazione dei criteri di ripartizione finanziaria per garantire che anche il D.E.U 118 possa beneficiare di questa misura“.a

