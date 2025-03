Potenza, rischio idrogeologico: confronto nella seduta congiunta di Terza e Sesta Commissione consiliare

In Terza e Sesta Commissione consiliare, in seduta congiunta, presiedute rispettivamente da Giampiero Iudicello e da Giammarco Guidetti, è stato ascoltato Gianmarco Blasi, soggetto delegato alla

Nel corso dei lavori, con l’ausilio degli ingegneri Lanotte della Regione Basilicata e Sangiacomo della struttura commissariale, sono stati illustrati i tre progetti di mitigazione rischio che riguardano il Comune di Potenza, finanziati con fondi FSC: un progetto, per il quale sono state già completate le fasi di progettazione e affido, che riguarderà la zona di San Luca Branca;

gli altri due, per i quali è in corso la progettazione, riguarderanno le zone di via Costa della Gaveta e Torrente Gallitello.

I due presidenti hanno invitato Blasi a incontri periodici per verificare lo stato di attuazione di questi progetti, ma anche per confrontarsi su interventi da fare in altre zone esposte a rischio del Comune di Potenza, trovando grande disponibilità, in tal senso, da parte della struttura commissariale, pronta ad accogliere suggerimenti e indicazioni che dovessero provenire dai consiglieri comunali.

Durante la seduta è stata da più parti evidenziata la necessità di un costante monitoraggio, in quanto il rischio idrogeologico è materia che necessita di aggiornamenti periodici perché soggetta a cambiamenti ed ‘evoluzioni’.