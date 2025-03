In una nota il Comune di Tito fa sapere:

“Il progetto denominato “Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico in un’area a massimo rischio da frana del centro abitato” è stato ammesso a finanziamento per un importo di 2.480.547,04 €, come da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2025, relativo alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef di competenza statale riferita all’anno 2023″.