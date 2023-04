Potenza: Saverio della provincia entra a far parte ufficialmente dello staff della Nazionale Under 21 di volley! Complimenti

Grande soddisfazione professionale per Saverio Di Lascio di Lauria che da oggi entra a far parte ufficialmente dello staff della Nazionale Under 21 di volley.

Durante l’ultimo consiglio federale, infatti, sono stati deliberati gli staff che seguiranno le nazionali giovanili per l’intensa stagione 2023.

Dopo il magico 2022 infatti, che ha visto l’Italia ottenere ben otto medaglie d’Oro a livello giovanile, dall’Europeo Under 17 femminile all’Europeo Under 20 maschile, passando per i primi posti ottenuti agli EYOF, le rappresentative azzurre si apprestano a essere nuovamente protagoniste.

Questo il dettaglio dello staff in cui è entrato il nostro concittadino:

Under 21 Maschile

Matteo Battocchio – 1° Allenatore;

Nicolò Zanni – 2° Allenatore;

Francesco Mattioli – Assistente Allenatore;

Pietro Muneratti – Preparatore Atletico;

Saverio Di Lascio – Scoutman;

Valentina Torrese – Team Manager.

In bocca al lupo!a

