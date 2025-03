Potenza, sciopero raccolta rifiuti: possibili disservizi. Ecco quando

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della FIT Basilicata:

“La Segreteria della Cisl di Basilicata ha chiesto un incontro con il Prefetto, il Sindaco e l’Amministratore Unico per rappresentare la preoccupazione dei lavoratori per la grave situazione finanziaria dell’ A.C.T.A. S.p.A., un incontro che avrebbe potuto portare alla chiusura positiva della vertenza se solo il Sindaco avesse accettato di incontrare le organizzazioni di categoria.

Le improvvise dimissioni dell’amministratore unico gettano un’ombra preoccupante sul futuro dell’Acta e ci interrogano sulle intenzioni che l’amministrazione comunale, quale azionista della società partecipata, ha per il futuro.

Dal Sindaco Telesca vogliamo sapere come intende agire per recuperare la precaria situazione finanziaria della società salvaguardando la continuità di un servizio essenziale per la comunità potentina, i posti di lavoro e il reddito di 150 famiglie.

Per questo abbiamo chiesto di convocare un tavolo di confronto per fare chiarezza sulla strategia che si intende mettere in campo per affrontare e risolvere la situazione.

Strategia che non può contemplare l’attacco ai diritti dei lavoratori e delle loro famiglie che difenderemo a spada tratta.

Oggi servono scelte responsabili in grado di restituire un sano equilibrio gestionale all’Acta e un servizio efficiente ed efficace ai cittadini di Potenza».

In data 14 marzo 2025 all’incontro c/o la Prefettura di Potenza dopo aver cercato in tutti i modi di avere delle risposte dal SINDACO e dal dimissionario A.U. NAPOLITANO e non avendo ricevuto nessuna garanzia anche per il mancato pagamento delle produttività 2023 (scaduta a Maggio 2024) e 2024 il tentativo di conciliazione è FALLITO.

Pertanto, considerato il mancato accordo del giorno 14 marzo 2025 purtroppo, e chiediamo scusa ai Potentini, domani 1 APRILE 2025 dalle ore 07:00 alle ore 11:00 i lavoratori incroceranno le braccia e manifesteranno avanti i cancelli della Municipalizzata“.