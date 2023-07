Potenza, scontro frontale in provincia! Questo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Come anticipato dalla nostra Redazione, in data odierna alle ore 13.30 circa, i Vigili del fuoco della sede distaccata di Villa D’agri sono intervenuti sulla SS. 598 al km 18+100 nel comune di Marsico Nuovo per un incidente stradale.

I VV.F. giunti sul posto hanno trovato un furgone ed un’auto che si erano urtati frontalmente.

Due gli occupanti della vettura, un uomo ed una donna, mentre a bordo del furgone vi era un solo uomo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada e hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico veicolare.

Sul posto Carabinieri, Anas e due equipaggi del 118.

Queste alcune foto dell’intervento.

